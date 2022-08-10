Україна отримала від Німеччини ще декілька "Гепардів"
Фото: зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" (Getty Images)
Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Німеччини.
Наразі Україна загалом отримала 12 одиниць зенітних самохідних артилерійських установок Gepard від Німеччини.
Також за останні кілька днів було поставлено:
- 49 тисяч снарядів до Gepard;
- 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.
Також наше видання розкривало усі характеристики зеніток Gepard і танків Leopard.
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