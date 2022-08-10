Україна отримала від Німеччини ще декілька "Гепардів"

Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу урядового сайту Німеччини.

Також за останні кілька днів було поставлено:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулого місяця на німецьких полігонах розпочались навчання наших бійців управлінню самохідними зенітними установками Gepard.

Також наше видання розкривало усі характеристики зеніток Gepard і танків Leopard.

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