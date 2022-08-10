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СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього "регіонала": подробиці

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Середа 10 серпня 2022 16:52
СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього "регіонала": подробиці Фото: Ігор Марков, колишній депутат від "Партії регіонів" (скрін відео росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від "Партії регіонів" через колабораціонізм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про ексдепутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова.

Після зібрання додаткової доказової бази Маркову було повідомлено про підозру у нових злочинах.

Наразі ексдепутат "Партії регіонів" підозрюється за такими статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
  • ч. 1, 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ст. 436 - пропаганда війни;
  • ч. 1 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Зазначається, що в основу нової підозри лягли останні дії колаборанта, а також заклики до війни проти України. Під час ефірів прокремлівських ЗМІ Марков публічно закликав змінити межі території України, заперечував агресію Росії, а також поширював тези щодо "освободителей".

"Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ", - пише пресслужба СБУ.

Згідно з висновками, у виступах колаборанта присутні факти:

  • підривної діяльності проти України;
  • розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, а також ненависті й приниження національної честі.

Після оголошення міжнародного розшуку Марков стає нев'їзним до цивілізованих країн світу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку серпня СБУ затримала депутата Олександра Замирайла, який хотів стати гауляйтером Черкаської області у разі російської окупації. Через деякий час він був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 208 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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