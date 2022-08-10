СБУ оголосила у міжнародний розшук колишнього "регіонала": подробиці

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук колишнього депутата від "Партії регіонів" через колабораціонізм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що в основу нової підозри лягли останні дії колаборанта, а також заклики до війни проти України. Під час ефірів прокремлівських ЗМІ Марков публічно закликав змінити межі території України, заперечував агресію Росії, а також поширював тези щодо "освободителей".

Після зібрання додаткової доказової бази Маркову було повідомлено про підозру у нових злочинах.

За інформацією джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про ексдепутата від "Партії регіонів" Ігоря Маркова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку серпня СБУ затримала депутата Олександра Замирайла, який хотів стати гауляйтером Черкаської області у разі російської окупації. Через деякий час він був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 208 тисяч гривень.

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