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У Росії заявили про "точку неповернення" у війні проти України

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Москва, Середа 10 серпня 2022 21:29
У Росії заявили про "точку неповернення" у війні проти України Фото: у Росії заявили про "точку неповернення" у війні проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії вважають, що війна в Україні нібито пройшла "точку неповернення" і швидке завершення конфлікту зараз неможливе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького, яку наводить "Інтерфакс".

"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив чиновник країни-агресора.

Він також нагадав один з основних наративів російської пропаганди про те, що Москва нібито готова до дипломатії, але позиція росіян у переговорах "буде набагато жорсткішою, ніж була".

Нагадаємо, раніше Слуцький заявив, що метою війни, розв'язаної Росією проти України, є відвоювання російської мови і здорового глузду.

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