Фото: у Росії заявили про "точку неповернення" у війні проти України (Getty Images)

У Росії вважають, що війна в Україні нібито пройшла "точку неповернення" і швидке завершення конфлікту зараз неможливе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького, яку наводить "Інтерфакс".

"Спеціальна військова операція" вже пройшла свою точку неповернення. Вона буде продовжена, поза всяким сумнівом", - заявив чиновник країни-агресора. Він також нагадав один з основних наративів російської пропаганди про те, що Москва нібито готова до дипломатії, але позиція росіян у переговорах "буде набагато жорсткішою, ніж була".