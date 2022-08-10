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Українців попередили про грозу: в яких областях очікувати негоду

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Середа 10 серпня 2022 13:42
Українців попередили про грозу: в яких областях очікувати негоду Фото: українців попередили про грозу 11 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 11 серпня, в низці областей України очікуватимуться грози. Українців попередили про І рівень небезпечності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Грози очікуватимуться у:

  • Києві;
  • західних та північних областях;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Київській області;
  • Полтавській області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики прогнозують приємну і теплу погоду в Україні восени.

Також нещодавно після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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