Українців попередили про грозу: в яких областях очікувати негоду
Фото: українців попередили про грозу 11 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Завтра, 11 серпня, в низці областей України очікуватимуться грози. Українців попередили про І рівень небезпечності.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
Грози очікуватимуться у:
- Києві;
- західних та північних областях;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Київській області;
- Полтавській області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики прогнозують приємну і теплу погоду в Україні восени.
Також нещодавно після сильної зливи в Ірпінській громаді, багато будинків було підтоплено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.