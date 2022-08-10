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Єрмак назвав "життєво необхідні" терміни закінчення активної фази війни в Україні

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Україна, Середа 10 серпня 2022 18:43
Єрмак назвав "життєво необхідні" терміни закінчення активної фази війни в Україні Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Життєво необхідно завершити активну фазу війни Росії проти України до початку зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, одна з причин встановлення саме таких строків полягає в можливих російських атаках по теплоенергетичній інфраструктурі України.

"Звісно, такі ризики (ракетні атаки по об'єктах теплоенергетики, - ред.) протягом усієї війни зберігаються. Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тож це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - заявив він.

Єрмак додав, що це завдання хоча і є складним та амбітним, водночас є і життєво необхідним.

"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації було досягнуто. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", - додав керівник ОП, підкресливши, що чим довше російські війська перебувають на окупованих територіях, тим складніше буде їх звільняти.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року. При цьому українські військові можуть визволити Херсон. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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