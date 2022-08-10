Росіяни з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА розповіли про загиблих і поранених

Російські окупанти 10 серпня двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога загинули 11 людей, ще 13 - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо та підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада", - зазначив посадовець.

У Марганці - 10 жертв

Очільник обласної військової адміністрації вказав, що у Марганці 10 місцевих загинули та ще 11 постраждали. Десятеро людей перебувають у лікарні, із них семеро - важкі.

Резніченко також розповів, що у місті понівечені:

понад 20 багатоповерхівок;

ЦНАП;

палац культури;

гуртожиток;

дві школи;

будівля міськради;

кілька адмінприміщень.

Окрім цього, виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан наразі без світла. У місті працюють аварійні бригади електриків.

У Мирівській громаді загинула жінка

Глава ОВА поінформував, що у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом.

За словами посадовця, ще й постраждало подружжя:

жінка з пораненнями у лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

чоловік лікується удома.

У селі також пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. Близько тисячі людей залишилися без газу.