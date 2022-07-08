Обстріл Харкова, відставка Джонсона та погрози Білорусі: новини за 7 липня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон іде у відставку, Харків обстріляли з реактивних систем залпового вогню, у Білорусі склали план ударів по Польщі. Докладніше про те, що сталося в четвер, 7 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Харків обстріляли з з РСЗВ. Є загиблі та поранені.

Російські окупанти завдали авіаудару по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.

В Миколаєві пролунали вибухи. В цей час повітряної тривоги в місті та області оголошено не було.

Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Джонсон оголосив про відставку

Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, що були викликані через скандал з Крісом Пінчером.

"Очевидно, що зараз воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, що має бути новий лідер цієї партії і, відповідно, новий прем'єр-міністр", - заявив він, додавши, що процес вибору нового лідера партії має розпочатися одразу ж. Джонсон додав, що буде виконувати свої обов'язки "доти, доки не буде обрано нового лідера".

Чергова провокація. У Білорусі склали план ударів по Польщі

У Генштабі Білорусі пригрозили завдати ряд ударів по Польщі і озвучили план атак. Про це заявив заступник начальника Генштабу РБ Руслан Косигін.

За його словами, у разі початку конфлікту з НАТО "першою метою Білорусі стане територія Польщі". "Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме: центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їх економіки і транспортної інфраструктури", - заявив Косигін.

Україна не зможе прийняти єврейських прочан на Рош ха-Шана, - посол

Україна у 2022 році не зможе прийняти єврейських прочан, які традиційно у вересні прибувають на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства в Ізраїлі.

Повідомляється, що через російське вторгнення в Україну іноземні туристи не зможуть відвідати країну. У тому числі паломники, які щорічно прибувають до Умані з Ізраїлю та всього світу на могилу рабі Нахмана з Брацлава та інші святині.

Герб на щиті "Батьківщини-Матері" можуть змінити: в "Дії" проводять опитування

Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати" можуть змінити. В "Дії" проводять відповідне опитування серед українців. Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Опитування ініційовало Міністерство культури та інформаційної політики під назвою "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати".

Деякі області України накриють грозові дощі з градом, будуть шквали

Погода в Україні у п'ятницю, 8 липня, буде з опадами у вигляді грозових дощів, а також шквалистим вітром в деяких регіонах, також очікується град місцями. Температура повітря в східних, південних і деяких центральних областях буде висока, при цьому на заході країни буде помітно свіже.