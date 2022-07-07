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Україна не зможе прийняти єврейських прочан на Рош ха-Шана, - посол

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Тель-Авів, Четвер 07 липня 2022 15:49
Україна не зможе прийняти єврейських прочан на Рош ха-Шана, - посол Фото: хасиди з інших країн цього року не зможуть приїхати до Умані (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна у 2022 році не зможе прийняти єврейських прочан, які традиційно у вересні прибувають на святкування Рош ха-Шана - єврейського Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook посольства в Ізраїлі.

Повідомляється, що через російське вторгнення в Україну іноземні туристи не зможуть відвідати країну. У тому числі паломники, які щорічно прибувають до Умані з Ізраїлю та всього світу на могилу рабі Нахмана з Брацлава та інші святині.

"Через побоювання за життя та благополуччя тих, хто приїжджає в Україну, та у світлі відвертої російської війни в нашій країні, незважаючи на всі зусилля, ми не можемо гарантувати безпеку паломників і нині не допускаємо туристів в Україну", - звернувся посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук до ортодоксальних ЗМІ.

Він також закликав ортодоксальних євреїв молитися, щоб війна закінчилася до Рош ха-Шана.

"Ми сподіваємось, що молитви здійсняться, і Україна знову стане країною, яка щедро приймає гостей з Ізраїлю, і особливо євреїв, які приїжджають, щоб відвідати могили праведників", - додав посол.

Зазначимо, традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч хасидів. Згідно з ортодоксальним вченням, засновник брацлавської гілки хасидизму раббі або цадик (праведник) Нахман заповів, щоб його поховали в Умані. Його послідовники впевнені, що якщо зустрінуть Рош ха-Шана біля його могили, наступний рік буде щасливим.

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Ізраїль Умань Рош ха-Шана
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