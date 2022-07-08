Обстрел Харькова, отставка Джонсона и угрозы Беларуси: новости за 7 июля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку, Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня, в Беларуси составили план ударов по Польше. Подробнее о том, что произошло в четверг, 7 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Харьков обстреляли из РСЗО. Есть погибшие и раненые.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки есть погибшие.

В Николаеве прогремели взрывы. В это время воздушной тревоги в городе и области объявлено не было.

Российские оккупанты в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье. Об сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером.

"Очевидно, что сейчас воля парламентской Консервативной партии состоит в том, что должен быть новый лидер этой партии и, соответственно, новый премьер-министр", - заявил он, добавив, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться сразу же. Джонсон добавил, что будет исполнять свои обязанности "до тех пор, пока не будет выбран новый лидер".

Очередная провокация. В Беларуси составили план ударов по Польше

В Генштабе Беларуси пригрозили нанести ряд ударов по Польше и озвучили план атак. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба РБ Руслан Косыгин. По его словам, в случае начала конфликта с НАТО "первой целью Беларуси станет территория Польши".

"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - заявил Косыгин.

Украина не сможет принять еврейских паломников на Рош ха-Шана, - посол

Украина в 2022 году не сможет принять еврейских паломников, которые традиционно в сентябре прибывают на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства в Израиле.

Сообщается, что из-за российского вторжения в Украину иностранные туристы не смогут посетить страну. В том числе паломники, которые ежегодно прибывают в Умань из Израиля и всего мира на могилу рабби Нахмана из Брацлава и другие святыни.

Герб на щите "Родины-Матери" могут изменить: в "Дія" проводят опрос

Герб СССР на щите монумента "Родина-Мать" могут сменить. В "Дія" проводят соответствующий опрос среди украинцев. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Опрос инициировало Министерство культуры и информационной политики под названием "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента "Родина-Мать".

Некоторые области Украины накроют грозовые дожди с градом, будут шквалы

Погода в Украине в пятницу, 8 июля, будет с осадками в виде грозовых дождей, а также шквалистым ветром в некоторых регионах, также ожидается град местами. Температура воздуха в восточных, южных и некоторых центральных областях будет высокая, при этом на западе страны будет заметно свежее.