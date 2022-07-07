У Миколаєві чули чотири вибухи: сигналу повітряної тривоги не було

У Миколаєві сьогодні, 6 липня пролунали вибухи. В цей час повітряної тривоги в місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо місто обстріляли російські війська і було чути 4 вибухи.

"У Миколаєві пролунало чотири вибухи. За попередніми даними, місто обстріляли окупанти", - пишуть місцеві видання.

Нагадаємо, за словами мера Миколаєва Олександра Сенкєвича, повертатися до міста через ворожі обстріли поки що небезпечно, тому влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Також ми повідомляли, що декілька днів поспіль Миколаїв піддавався масованим ракетним атакам.

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