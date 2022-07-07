ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві чули чотири вибухи: сигналу повітряної тривоги не було

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 07 липня 2022 13:25
У Миколаєві чули чотири вибухи: сигналу повітряної тривоги не було Фото: в Миколаєві чули чотири вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Миколаєві сьогодні, 6 липня пролунали вибухи. В цей час повітряної тривоги в місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За інформацією місцевих ЗМІ, попередньо місто обстріляли російські війська і було чути 4 вибухи.

"У Миколаєві пролунало чотири вибухи. За попередніми даними, місто обстріляли окупанти", - пишуть місцеві видання.

Нагадаємо, за словами мера Миколаєва Олександра Сенкєвича, повертатися до міста через ворожі обстріли поки що небезпечно, тому влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Також ми повідомляли, що декілька днів поспіль Миколаїв піддавався масованим ракетним атакам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Вибух
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками