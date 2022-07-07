В Міноборони попередили про можливий наступ окупантів на Запоріжжя: що відомо
Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступу на Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку "Велика Новосілівка - Покровське" з метою оточення наших підрозділів", - розповіла вона.
За словами Маляр, на цьому напрямку окупанти посилюються щонайменше 5 БТГ.
Як повідомлялось, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 650 військовослужбовців.
Також РБК-Україна публікувало актуальну карту бойових дій в Україні на 7 липня.
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