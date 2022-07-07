Джонсон оголосив про відставку

Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, що були викликані через скандал з Крісом Пінчером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Очевидно, що зараз воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, що має бути новий лідер цієї партії і, відповідно, новий прем'єр-міністр", - заявив він, додавши, що процес вибору нового лідера партії має розпочатися сьогодні.

Джонсон додав, що буде виконувати свої обов'язки "доти, доки не буде обрано нового лідера".

Джонсон подякував тим, хто голосував за консерваторів на останніх загальних виборах.

"Причина, через яку я так завзято боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжити передавати мандат особисто, не тільки в тому, що я хотів цього, а й у тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов'язок перед вами", - заявив Джонсон, додавши, що безмірно пишається досягненнями уряду.

"Ми провели країну через пандемію, забезпечивши найшвидше поширення вакцин у Європі, найшвидший вихід з ізоляції і в останні кілька місяців очолили Захід у протистоянні агресії Володимира Путіна в Україні", - додав він, заявивши, що Великобританія продовжить підтримувати боротьбу українців проти російської агресії.

Джонсон додав, що в останні кілька днів він намагався переконати колег, що було б ексцентрично змінювати лідера, коли "ми добиваємося таких значних результатів, коли у нас такий великий мандат і коли ми відстаємо всього на пару пунктів у опитуваннях".

"Мені боляче, що я сам не зміг довести до кінця стільки проектів. Але, як ми бачили у Вестмінстері, стадний інстинкт дуже сильний. Коли стадо рухається, воно рухається", - наголосив він.

При цьому Джонсон звернувся до майбутнього лідера Консервативної партії, заявивши, що надасть йому підтримку, яку тільки зможе.

"І вам, британська громадськість. Я знаю, що серед вас буде багато людей, які відчують полегшення, і, можливо, чимало тих, хто буде розчарований. І я хочу, щоб ви знали, як мені сумно розлучатися з найкращою роботою у світі" , - заявив він, додавши, що поки не буде призначено нового прем'єра, інтереси британців дотримуватимуться.

"Навіть якщо зараз все здається похмурим, наше спільне майбутнє золоте", - заявив Джонсон.

Скандал

Минулого тижня заступник головного організатора правлячої Консервативної партії в Палаті Громад Кріс Пінчер влаштував п'яний дебош в елітному лондонському клубі для консерваторів "Карлтон" на Пікаділлі.

Його звинуватили в сексуальних домаганнях до двох чоловіків. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в подібних речах. Так, у 2019 році проти Пінчера проводилося службове розслідування, однак, попри це, Джонсон призначив його на посаду в лютому цього року.

Після того як стало відомо про п'яний дебош та домагання Пінчер подав у відставку.

Хвиля відставок

5 липня міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід розкритикували Бориса Джонсона за те, що він заявив, що нібито не знав про звинувачення 2019 року проти члена парламенту Кріса Пінчера.

На сьогодні у відставку подали 54 міністри уряду Британії.

Вотум недовіри Джонсону

На початку червня депутати правлячої партії Великобританії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри. Тоді достатньої кількості голосів зібрати не вдалося. Однак, за результатами голосування виявилося, що главі уряду не довіряють більше ніж 40% депутатів його ж партії.