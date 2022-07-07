Герб на щиті "Батьківщини-Матері" можуть змінити: в "Дії" проводять опитування
Герб СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати" можуть змінити. В "Дії" проводять відповідне опитування серед українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Опитування ініційовало Міністерство культури та інформаційної політики під назвою "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати".
"Ми вдягали її в маковий вінок, декілька разів підсвічували кольорами українського прапору, ми знаємо, що вона наша "Батьківщина-Мати", але є одне "але". З 24 лютого процес позбавлення нашої країни від символів радянського минулого інтенсифікувався, і ми це усіляко підтримуємо через врахування суспільної думки та дотримання норм закону", - відзначив Ткаченко.
Водночас міністр зауважив, що технічний процес зміни герба не є простим, оскільки важливо, аби монумент не пошкодився через зміну навантаження. До цих робіт будуть залучені інженери й архітектори.
"А поки вони займаються своєю справою, пропоную вам обрати, як саме ви бачите зміни до монумента: 1. Залишити все як є. 2. Зняти герб СРСР. 3. Замінити на тризуб - Державний Герб України", – додав міністр.
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