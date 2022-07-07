Чергова провокація. У Білорусі склали план ударів по Польщі

У Генштабі Білорусі пригрозили завдати ряд ударів по Польщі і озвучили план атак.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белт а ", про це заявив заступник начальника Генштабу РБ Руслан Косигін.

За його словами, у разі початку конфлікту з НАТО "першою метою Білорусі стане територія Польщі".

"Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме: центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їх економіки і транспортної інфраструктури", - заявив Косигін.

Він додав, що удари по цих об'єктах будуть нанесені, якщо "НАТО спробує розмовляти з Білоруссю з позиції сили".