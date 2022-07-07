Чергова провокація. У Білорусі склали план ударів по Польщі
У Генштабі Білорусі пригрозили завдати ряд ударів по Польщі і озвучили план атак.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта", про це заявив заступник начальника Генштабу РБ Руслан Косигін.
За його словами, у разі початку конфлікту з НАТО "першою метою Білорусі стане територія Польщі".
"Територія Польщі з її військовою інфраструктурою стає першочерговим об'єктом удару, а саме: центри прийняття рішень, елементи системи управління, пункти постійної дислокації національних збройних сил, арсенали і бази, а також критично важливі об'єкти їх економіки і транспортної інфраструктури", - заявив Косигін.
Він додав, що удари по цих об'єктах будуть нанесені, якщо "НАТО спробує розмовляти з Білоруссю з позиції сили".
Нагадаємо, раніше у Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.
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