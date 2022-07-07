Росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська: є жертви
Російські окупанти завдали авіаудару по центру Краматорська Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.
Фото: росіяни завдали авіаудару по центру Краматорська (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби.
Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", - написав він.
Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу на Краматорському напрямку ворог намагається оволодіти населеними пунктами Верхньокам’янське та Григорівка.
Нагадаємо, нещодавно окупанти декілька днів підряд обстрілювали Краматорськ з РСЗВ.
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