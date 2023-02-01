Полицейские проводят обыски у организаторов пьяных вечеринок, на которых унижали девушек

Правоохранители проводят обыски у организаторов вечеринок, на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что как только в сети появились фотографии и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, полицейские сразу начали отработку.

Правоохранители уже установили фигурантов и места их пребывания. В рамках начатого дела проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия в Киеве и в еще одном регионе.

В частности, оперативники уголовного розыска и миграционной полиции вместе со следователями процессуального руководства прокуроров проводят обыски по адресам проживания и в арендованных квартирах фигурантов.

Отметим, что социальные сети возмутила история с пьяными вечеринками. Сообщалось, что группа ребят из Ивано-Франковска приехала в Киев, где устраивала вечеринки, на которые звали девушек. Там их, вероятно, накачивать алкоголем и снотворным. Молодые люди обижали и издевались над девушками которые были без сознания, снимали это на видео и выкладывали в соцсеть.