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Обстрел села в Черниговской области: уже 4 погибших, один человек ранен

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Чернигов, Среда 01 февраля 2023 20:54
Обстрел села в Черниговской области: уже 4 погибших, один человек ранен Фото: из-за обстрела села Елино Черниговской области погибли 4 человека (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела села Елино Черниговской области погибли четыре человека. Еще один получил ранение, это произошло после попадания мины в погреб, где люди прятались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"В результате попадания мины (120 мм) в погреб частного дома погибли четыре местных жителя", - написал он.

Кроме того, по словам Чауса, еще один человек получил ранения. Пострадавший находится в больнице.

Как сообщалось, в среду, 1 февраля, российские оккупанты атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). До этого сообщалось о трех погибших.

Напомним, оккупационные войска РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов получил ранения местный житель.

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