Пограничники сбили ударный беспилотник оккупантов в Донецкой области

Украинские бойцы в Донецкой области сбили ударный беспилотник оккупантов, который хотел сбросить боеприпас на позиции военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Попытку бомбардировать позиции остановили наши защитники, расстреляв воздушную цель из стрелкового оружия. Дрон оккупантов взорвался в воздухе", - добавили в ГПСУ.

В одном из районов обороны Донецкой области пограничники обнаружили полет вражеского беспилотника. Квадрокоптер захватчиков пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы.

"Пограничные подразделения в составе Сил обороны Украины на восточном фронте выполняют боевые задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 1 февраля, российские солдаты снова обстреляли Краматорск Донецкой области. Это вторая атака на город сегодня.

В среду, 1 февраля, российские военные обстреляли центр Бахмута в Донецкой области из РСЗО. В результате были повреждены многоэтажки.

Россияне не прекращают попыток прорвать оборону украинских защитников на востоке, несмотря на большие потери.

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