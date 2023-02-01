В Запорожье добрались гражданские, которых россияне депортировали с оккупированной территории
В Запорожье смогли добраться 10 гражданских, которых россияне депортировали из оккупированной части Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"45 дней назад россияне закрыли основной путь эвакуации для жителей в оккупации. В то же время еженедельно они преподают в пропагандистских российских СМИ ролики о том, как депортируют украинцев за пределы оккупации", - говорится в заявлении.
Федоров объяснил, что людей обвиняют в проукраинской позиции, помощи силам сопротивления и "диверсионной деятельности".
"На камеру их почти без вещей отправляют идти пешком 10 км "серой зоной" в сторону подконтрольного украинским властям Запорожья. Но вне камер депортированные пропадали без вести. Вероятно их возвращали в плен, заставляли рыть окопы, а возможно совершали над ними и худшие преступления"
Мэр Мелитополя рассказал, что вчера вечером 10 депортированных людей все же смогли спастись из плена. Они шли пешком по "дороге жизни", а украинская сторона доставила их в Запорожье.
Напомним, что российские военные до сих пор не открыли дорогу, чтобы жители оккупированных территорий Запорожской области могли эвакуироваться. Это продолжается с 19 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что россияне не дают украинцам уезжать из оккупации. Они превратили временно захваченную территорию в тюрьму.
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