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СБУ подтвердила обыски у нардепа Столара

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Украина, Среда 01 февраля 2023 15:55
СБУ подтвердила обыски у нардепа Столара Фото: Вадим Столар, народный депутат Украины (facebook com stolar vadim)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители расследуют участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств экс-нардепа Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной рады Вадиму Столару от запрещенной партии "ОПЗЖ".

"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", – говорится в сообщении.

Правоохранители занимаются ликвидацией всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. Речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности. СБУ провели правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 437);
  • Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2).

Ранее сообщалось, что правоохранители сегодня пришли с обысками к народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.

В "Слуге народа" анонсировали увольнение всего руководства Государственной таможенной службы. Также в партии связали сегодняшние обыски с так называемыми "весенними посадками".

Сотрудники Службы безопасности проводят масштабные оперативные действия по всей Украине для того, чтобы выявить предателей и агентов российских спецслужб.

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