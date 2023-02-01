СБУ подтвердила обыски у нардепа Столара

Правоохранители расследуют участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств экс-нардепа Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной рады Вадиму Столару от запрещенной партии "ОПЗЖ".

"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", – говорится в сообщении.

Правоохранители занимаются ликвидацией всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. Речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности. СБУ провели правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.

Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: