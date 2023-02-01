СБУ подтвердила обыски у нардепа Столара
Правоохранители расследуют участие отдельных строительных компаний Киева в легализации средств экс-нардепа Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной рады Вадиму Столару от запрещенной партии "ОПЗЖ".
"По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и РБ, к которым были применены санкции СНБО, стран ЕС и США", – говорится в сообщении.
Правоохранители занимаются ликвидацией всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. Речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности. СБУ провели правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.
Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 437);
- Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110-2).
Ранее сообщалось, что правоохранители сегодня пришли с обысками к народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара.
В "Слуге народа" анонсировали увольнение всего руководства Государственной таможенной службы. Также в партии связали сегодняшние обыски с так называемыми "весенними посадками".
Сотрудники Службы безопасности проводят масштабные оперативные действия по всей Украине для того, чтобы выявить предателей и агентов российских спецслужб.
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