ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ

Новина українською →
Иерусалим, Среда 01 февраля 2023 08:58
Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнять посредническую роль в переговорах между Украиной и Россией, если ему снова предложат обе страны и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.

Глава правительства отметил, что его еще в начале российского вторжения в Украину неофициально просили стать посредником. Однако тогда он отказался, поскольку являлся лидером оппозиции, а не премьером.

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что сейчас готов рассмотреть роль посредника, но для этого должно быть "подходящее время и правильные обстоятельства".

"Если меня попросят все соответствующие стороны, я конечно рассмотрю это, но я не настаиваю", - сказал Нетаньяху.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать посредником между Украиной и Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Израиль
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам