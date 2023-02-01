Премьер Израиля заявил о готовности стать посредником между Украиной и РФ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов выполнять посредническую роль в переговорах между Украиной и Россией, если ему снова предложат обе страны и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью CNN.

Глава правительства отметил, что его еще в начале российского вторжения в Украину неофициально просили стать посредником. Однако тогда он отказался, поскольку являлся лидером оппозиции, а не премьером.

В то же время Нетаньяху подчеркнул, что сейчас готов рассмотреть роль посредника, но для этого должно быть "подходящее время и правильные обстоятельства".

"Если меня попросят все соответствующие стороны, я конечно рассмотрю это, но я не настаиваю", - сказал Нетаньяху.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы стать посредником между Украиной и Россией.

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