Зеленский призвал мир спасти жизнь Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Михеила Саакашвили и не допустить его смертной казни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.
"Просто сейчас медленно убивают гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Позорен даже сам факт, что до сих пор приходится бороться против такой попытки де-факто публичной казни человека в Европе в 21 веке", - написал Зеленский.
Учитывая угрозу жизни Саакашвили, он призвал власти Грузии вспомнить свои обязательства в соответствии с европейскими нормами защиты прав человека, прекратить издевательства и уволить экспрезидента.
"Украина предлагала варианты решений. Призываю мир помочь спасти жизнь Михеила и не допустить его казни", - подчеркнул глава государства.
Учитывая угрозу его жизни, призываю власти вспомнить свои обязательства в соответствии с европейскими нормами защиты прав человека, прекратить издевательства и уволить Михеила! предлагала варианты решений. Призываю мир помочь спасти жизнь Михеила и не допустить его смертной казни. 2/2 pic.twitter.com/0zGqeOzEPH– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 1, 2023
Напомним, Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Грузии, когда он приехал после восьмилетнего отсутствия. Ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, которую, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в порт Поти из Украины на судне, перевозившем грузовик с молочной продукцией.
В Офисе президента Украины сообщали, что была официальная просьба в Грузию отдать Саакашвили на лечение.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают Михаила Саакашвили, а их конечной целью может быть убийство политика.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили.
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