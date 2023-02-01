Топ-менеджменту "Укртатнафты" объявили подозрения. Подробности обысков у Коломойского от СБУ

Служба безопасности в результате обысков разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на "Укрнефть" и "Укртатнефть". По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В свою очередь в СБУ напоминают, что ПАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО "Укртатнафта" - нефтеперерабатывающей.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.

А именно, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

Следствие установило, что махинации проводились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.

На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков.

Они опроходили по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - заявили в СБУ.

Фото: СБУ после обысков объявила подозрения топ-менеджменту "Укртатнафты" (ssu.gov.ua)

Напомним, сегодня утром стало известно, что Служба безопасности вместе с БЭБ проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского по делу махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Все подробности по поводу сегодняшних массовых обысков по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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