Россияне ударили ракетой по Славянску: пострадало предприятие
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Вадима Ляха в Facebook.
По его словам, россияне нанесли удар около 11:30. Предварительно, оккупанты выпустили ракету С-300, попавшую в частное предприятие на улице Добровольского. Компания занималась созданием мебели.
Пострадали цеха и автомобиль охранника. К счастью, обошлось без жертв.
"Убедительно прошу проявлять осмотрительность! Помним, что дневные обстрелы - самые опасные из-за присутствия людей на улицах", - отметил Лях.
Напомним, в результате обстрелов оккупантов за минувшие сутки погибли четверо жителей Донецкой области.
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