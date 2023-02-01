Россияне ударили ракетой по Славянску: пострадало предприятие

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). В результате обстрела пострадало частное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, россияне нанесли удар около 11:30. Предварительно, оккупанты выпустили ракету С-300, попавшую в частное предприятие на улице Добровольского. Компания занималась созданием мебели. Пострадали цеха и автомобиль охранника. К счастью, обошлось без жертв. "Убедительно прошу проявлять осмотрительность! Помним, что дневные обстрелы - самые опасные из-за присутствия людей на улицах", - отметил Лях.