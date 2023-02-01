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Участникам пьяных "вечеринок" в Киеве вручили повестки

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Украина, Среда 01 февраля 2023 21:12
Участникам пьяных "вечеринок" в Киеве вручили повестки Фото: полицейские проводят обыски у организаторов пьяных вечеринок, на которых унижали девушек (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители сообщили подозрение двум из организаторов вечеринок, на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Общественное".

По данным полиции, 1 февраля после того, как в интернете появились жуткие фото и видео девушек над которыми издеваются ребята, было возбуждено уголовное производство.

Удалось установить фигурантов и место их пребывания.

Так, двоим из них было объявлено подозрение, а еще шесть получили повестки в военкоматы.

Напомним, украинские соцсети всколыхнула новость о молодоженах, которые якобы заманивали девушек на вечеринки, спаивали их алкоголем и насиловали. Они издевались над девушками, снимали это на видео и выкладывали в соцсеть.

Напомним,правоохранители проводили обыски у организаторов вечеринок , на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области полиция разоблачила наркокартель .

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Полиция Киева
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