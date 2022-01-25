Тонкощі дипломатичної гри. Зеленський про виїзд співробітників посольств з України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, те що деякі країни евакуюють своїх дипломатів з України не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. При цьому він підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.