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Тонкощі дипломатичної гри. Зеленський про виїзд співробітників посольств з України

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Вівторок 25 січня 2022 19:58
Тонкощі дипломатичної гри. Зеленський про виїзд співробітників посольств з України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, те що деякі країни евакуюють своїх дипломатів з України не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. При цьому він підкреслив, що Україна працює з партнерами для деескалації ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення.

"Посольства країн ЄС та багато інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів - ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно і діємо єдиною командою", - заявив він.

Нагадаємо, Канада тимчасово відкликає сім'ї своїх дипломатів з України.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

Зазначимо, слідом за США аналогічні рішення прийняли Британія і Австралія.

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Володимир Зеленський
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