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Зупинилося метро і насосні станції. Три країни Центральної Азії залишилися без світла

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Алмати, Вівторок 25 січня 2022 08:52
Зупинилося метро і насосні станції. Три країни Центральної Азії залишилися без світла Фото: три країни Центральної Азії залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Три країни Центральної Азії (Казахстан, Узбекистан і Киргизстан) залишилися без світла. Зокрема, через відключення світла по всьому Бішкеку немає води - не працюють насосні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ORDA.

Казахстан

У південному Казахстані відключення в Алмати, Шимкенті, Тарасі, Туркестанській області та прилеглих районах.

Повідомляється, що масові відключення світла в Алмати і Південному Казахстані.

"Зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався начерк потужності на транзит електроенергії 500 кВ "Північ - Схід - Південь Казахстану", - повідомили в KEGOC (Казахстан).

Стався аварійний поділ транзиту "Північ - Схід - Південь Казахстану". Обсяг обмежень становить близько 1500 мегават.

Узбекистан

У Ташкенті зупинено аеропорт і метро, відключено світлофори, мешканців просять без термінової потреби не виїжджати на особистому транспорті.

У Міненерго Узбекистану підтвердили, що в країні стався перебій в електропостачанні. Наразі фахівці працюють над усуненням несправності, додали у відомстві.

Через аварію сталася напруга на лініях з Казахстану. Усі аеропорти Узбекистану припинили роботу.

Киргизстан

У Бішкеку аеропорт працює не в повному режимі, відключені насосні, що подають воду до будинків, не працюють світлофори, відключення також в Оші та інших містах.

Киргизстан відновить електропостачання протягом 30 хвилин, повідомили у Міністерстві енергетики.

"Світло відключилося у всій Центральній Азії. Киргизстан вийде з енергокільця і відновить електропостачання протягом 30 хвилин", - сказали в прес-службі відомства.

Причина

Проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної.

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