Зіткнення під Радою та перекритий рух: що відбувається на мітингу ФОПів під парламентом
Сьогодні в Києві протестує SaveФОП, біля Верховної ради підприємці намагаються прорватися в будівлю. Відбулася сутичка між протестувальниками та поліцейськими.
Що відбувається на мітингу, в матеріалі РБК-Україна.
Штурм парламенту
Учасники акції заявили, що штурмуватимуть парламент і дають депутатам 15 хвилин на вихід. Під Радою вже зібрано велику кількість силовиків, двері до будівлі зачинили на металеві засуви.
15:53 Правоохоронці штурмують сцену, яку мітингувальники встановили біля парламенту. Намагаються відтіснити протестувальників.
15:30 Протестувальники намагаються увірватися до будівлі Верховної Ради, внаслідок чого сталася сутичка між підприємцями та поліцейськими. РБК-Україна намагається дізнатися у поліції, скільки людей уже затримали.
Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що поліція застосувала сльозогінний газ.
Вже є мінімум двоє затриманих. Це не перша сутичка між протестувальниками та поліцією.
Як повідомили у прес-службі поліції, складено адміністративні протоколи на двох учасників акції ще зранку.
Рух в центрі Києва обмежено
Рух обмежено на таких вулицях:
- Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку);
- Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);
- Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інституцької).
Чому підприємці протестують
Протестувальники вимагають ухвалення законопроекту №5866 або №5866-1 - виключення всіх положень, пов'язаних з тотальною фіскалізацією, а також скасування застосування РРО під час продажу окремих товарів.