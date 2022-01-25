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Зіткнення під Радою та перекритий рух: що відбувається на мітингу ФОПів під парламентом

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 15:33
Зіткнення під Радою та перекритий рух: що відбувається на мітингу ФОПів під парламентом Фото: ФОПи під Радою влаштували сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Києві протестує SaveФОП, біля Верховної ради підприємці намагаються прорватися в будівлю. Відбулася сутичка між протестувальниками та поліцейськими.

Що відбувається на мітингу, в матеріалі РБК-Україна.

Штурм парламенту

Учасники акції заявили, що штурмуватимуть парламент і дають депутатам 15 хвилин на вихід. Під Радою вже зібрано велику кількість силовиків, двері до будівлі зачинили на металеві засуви.

15:53 Правоохоронці штурмують сцену, яку мітингувальники встановили біля парламенту. Намагаються відтіснити протестувальників.

Фото: під Радою влаштували сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

15:30 Протестувальники намагаються увірватися до будівлі Верховної Ради, внаслідок чого сталася сутичка між підприємцями та поліцейськими. РБК-Україна намагається дізнатися у поліції, скільки людей уже затримали.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що поліція застосувала сльозогінний газ.

Фото: ФОПи під Радою влаштували сутички (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже є мінімум двоє затриманих. Це не перша сутичка між протестувальниками та поліцією.

Як повідомили у прес-службі поліції, складено адміністративні протоколи на двох учасників акції ще зранку.

Рух в центрі Києва обмежено

Рух обмежено на таких вулицях:

  • Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку);
  • Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської);
  • Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інституцької).

Чому підприємці протестують

Протестувальники вимагають ухвалення законопроекту №5866 або №5866-1 - виключення всіх положень, пов'язаних з тотальною фіскалізацією, а також скасування застосування РРО під час продажу окремих товарів.

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