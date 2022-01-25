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Джонсон не виключає наступ Росії на Київ: план блискавичної війни очевидний

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Лондон, Вівторок 25 січня 2022 12:12
Джонсон не виключає наступ Росії на Київ: план блискавичної війни очевидний Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ. На його думку, очевидно, що Москва підготувала план блискавичної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Розвідка дуже чітко вказує, що на кордонах України знаходиться 60 російських бойових груп. План блискавичної війни, яка може знищити Київ, очевидний для всіх. Ми повинні чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічним кроком", - заявив Джонсон.

Він також підкреслив, що Лондон залишається прихильним підтримці народу України, а європейські лідери домовилися про безпрецедентний пакет санкцій проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

Також повідомляється, що на тлі загрози вторгнення половина співробітників посольства Британії покинуть Київ. Проте близько 30 британських дипломатів, включаючи посла, залишаються в Україні.

Нагадаємо, напередодні Джонсон говорив, що вторгнення Росії до України може стати для російського президента Володимира Путіна "новою Чечнею".

Сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що немає підстав вважати, що вторгнення Росії буде найближчим часом, хоча така загроза є.

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Борис Джонсон Вторгнення Росії до України
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