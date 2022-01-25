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Блекаут у Центральній Азії: Узбекистан та Казахстан звинуватили один одного у відключенні електрики

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Центральна Азія, Вівторок 25 січня 2022 10:45
Блекаут у Центральній Азії: Узбекистан та Казахстан звинуватили один одного у відключенні електрики Фото: Узбекистан та Казахстан звинуватили один одного у відключенні світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

В Узбекистані зазначили, що відключення електроенергії в трьох країнах Центральної Азії сталося через аварію в Казахстані. Однак влада Казахстану відповіла, що стрибок напруги в мережі був у сусідніх країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство енергетики Узбекистану в Telegram.

"Внаслідок великої аварії в електромережі Республіки Казахстан сталися перебої в електропостачанні Алма-Атинської, Шимкентської, Туркестанської областей та прилеглих районів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Казахстані повідомили, що аварійне відключення світла сталося з вини енергетиків Узбекистану та Киргизії.

"Зважаючи на значний аварійний дисбаланс, створений енергосистемою Центральної Азії (Узбекистан, Киргизстан), стався стрибок потужності на транзит електроенергії 500 кВ "Північ - Схід - Південь Казахстану", - йдеться в повідомленні Tengri News у Telegram.

Нагадаємо, проблема з відключенням світла пов'язана з аварією в об'єднаній енергосистемі Центральної Азії. Причини з'ясовуються.

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