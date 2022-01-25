В Одеській міськраді сталась бійка за участю нардепа Дмитрука. Відкрито справу
На засіданні земельної комісії Одеської міськради сталась бійка за участю народного депутата України Артема Дмитрука. Правоохоронці відкрили справу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку генпрокурора України Ірини Венедіктової.
"Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов’язково розберемося: хто, коли і за яких обставин все це вчинив", - написала Венедіктова.
Місцеве видання "Думська" пише, що нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.
У поліції Одеси повідомили, що в результаті конфлікту постраждало троє охоронців. Зараз на місці працюють поліцейські, які опитують свідків та учасників конфлікту та проводять першочергові слідчі дії.
Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Правоохонці продовжують забезпечувати правопорядок на місці події.