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В Одеській міськраді сталась бійка за участю нардепа Дмитрука. Відкрито справу

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Одеса, Вівторок 25 січня 2022 13:20
В Одеській міськраді сталась бійка за участю нардепа Дмитрука. Відкрито справу Фото: народний депутат Артем Дмитрук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На засіданні земельної комісії Одеської міськради сталась бійка за участю народного депутата України Артема Дмитрука. Правоохоронці відкрили справу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку генпрокурора України Ірини Венедіктової.

"Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов’язково розберемося: хто, коли і за яких обставин все це вчинив", - написала Венедіктова.

Місцеве видання "Думська" пише, що нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.

В Одеській міськраді сталась бійка за участю нардепа Дмитрука. Відкрито справу

У поліції Одеси повідомили, що в результаті конфлікту постраждало троє охоронців. Зараз на місці працюють поліцейські, які опитують свідків та учасників конфлікту та проводять першочергові слідчі дії.

Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Правоохонці продовжують забезпечувати правопорядок на місці події.

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