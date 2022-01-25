В Україну прибула третя партія летального озброєння від США
В Україну 25 січня прибула третя партія військової допомоги від США. Штати передали ЗСУ обладнання та боєприпаси.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу UA: Перший.
В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія військової допомоги від США в рамках безпечного пакета на 200 млн доларів. Серед доставлених вантажів обладнання та боєприпаси для Збройних сил України (ЗСУ).
В аеропорту третю партію озброєнь зустрічають представники Міністерства оборони України та посольства США у Києві.
Як уточнили в Міноборони, до третьої партії військової допомоги прибуло оборонне обладнання та боєприпаси.
Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що США та Великобританія поставили Україні озброєння, про які раніше доводилося лише мріяти.
Нагадаємо, друга партія військової допомоги від США прибула до України 23 січня. Тоді Штати передали ЗСУ понад 80 тонн озброєнь.
Зазначимо, раніше в Пентагоні заявили про постачання Україні найближчими днями протитанкових ракет Javelin.