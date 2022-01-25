В Україну прибула третя партія летального озброєння від США

В Україну 25 січня прибула третя партія військової допомоги від США. Штати передали ЗСУ обладнання та боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу UA: Перший .

В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія військової допомоги від США в рамках безпечного пакета на 200 млн доларів. Серед доставлених вантажів обладнання та боєприпаси для Збройних сил України (ЗСУ).

В аеропорту третю партію озброєнь зустрічають представники Міністерства оборони України та посольства США у Києві.

Як уточнили в Міноборони, до третьої партії військової допомоги прибуло оборонне обладнання та боєприпаси.