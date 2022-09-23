Обмен пленными, возвращение McDonald’s и мобилизация в РФ: главное за неделю

Более двухсот украинских защитников вернулось из плена, в том числе военные "Азова". Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ и снова пригрозил ядерным оружием. Оккупанты пытаются срочно провести "референдумы" на захваченных территориях.
РБК-Украина собрало главные новости недели в материале ниже.
21 сентября президент РФ Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В Минобороны России заявили, что собираются отправить на войну в Украину 300 тысяч резервистов. Однако в указе о мобилизации засекречено необходимое количестве призывников. По данным СМИ, их может быть до 1 млн человек.
В российских городах начались акции протестов, было задержано более тысячи человек. При этом многие россияне пытаются выехать за границу, а в некоторых регионах местные власти запретили покидать место жительства.
В реакции на решение Путина зарубежные лидеры сошлись во мнении, что российское вторжение проваливается, а мобилизация является признаком слабости и паники. Военные аналитики считают, что мобилизация в РФ значительно не повлияет на ход войны и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до зимы.
Во время своего обращения 21 сентября глава Кремля пригрозил Западу ядерным оружием при угрозе территориальной целостности РФ и отметил, что "не блефует", говоря об этом.
По мнению Путина, США, Британия и ЕС подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию РФ. Также он заявил, что ядерный потенциал России якобы превосходит вооружение НАТО.
На фоне успешного контрнаступления ВСУ главари так называемых "ЛНР", "ДНР" и коллаборанты на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении "референдума" по вхождению в состав РФ. Российский диктатор Путин выступил в поддержку этого решения.
Голосование запланировали на 23-27 сентября, хотя ранее фигурировала дата 4 ноября.
Мировые лидеры уже заявили, что не признают легитимности такого "голосования". ЕС готовит новый пакет санкций, а в украинском руководстве отмечают, что "референдумы" ничего не изменят - Украина продолжит освобождать свои территории.
21 сентября из российского плена вернулось 215 украинских военных, в их числе 108 "азовцев".
Среди освобожденных воинов - пережившие теракт в Еленовке и известные украинские защитники (Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Евгений Бова, Денис Шлега, Екатерина Полищук и другие). Однако командиры "Азова" некоторое время будут находиться в Турции. Также домой вернулось 10 иностранных граждан, которые воевали за Украину.
Взамен российской стороне передали предателя Украины Виктора Медведчука и еще 55 оккупантов.
Нардепы поддержали законопроект о добровольном воинском учете женщин. Второе чтение в ВР пройдет по ускоренной процедуре.
Согласно законопроекту женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, могут быть взяты на военный учет по собственному желанию. В перечень внесено 14 профессий.
Обязательно должны приниматься на учет военнообязанные женщины, имеющие специальность, родственную медицинской деятельности. Отметим, ранее Минобороны отсрочило взятие женщин на учет до 1 октября 2023.
В полномасштабной войне с РФ погибло более 9 тысяч украинских военнослужащих. При этом в Минобороны отметили, что более точные данные назвать пока не могут из-за невозможности установить количество погибших бойцов в Мариуполе.
Президент Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет в боях около 50 воинов. А с начала полномасштабного вторжения России украинских героев погибло в пять раз меньше, чем оккупантов.
В Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, одной из главных тем которой является ситуация в Украине. Президент Зеленский обратился к участникам сессии онлайн.
Он призвал к созданию специального трибунала для наказания РФ и поддержке механизма компенсации потерь Украине за счет российских активов. Зеленский заявил, что война может завершится только на условиях Украины и представил "формулу мира" из 5 пунктов.
На ГА ООН также выступил президент США Джо Байден. Он обвинил Россию в нарушении хартии ООН, в связи с решением о проведении "референдумов" и мобилизации. Назвал ядерные угрозы Путина грубым нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Предложил расширить Совбез ООН за счет новых постоянных и непостоянных участников.
Совет Евросоюза 20 сентября утвердил решение о выделении дополнительной помощи Украине в размере 5 млрд в евро.
Денежные средства будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это второй этап запланированной макрофинансовой помощи ЕС на общую сумму до 9 млрд евро.
В столице Украины 20 сентября открылись рестораны McDonald's впервые с начала полномасштабной агрессии РФ. Три заведения фастфуда заработали в левобережной части Киева и пока только на доставку через курьеров Glovo.
Еще 7 ресторанов откроются на доставку в Киеве через неделю, а в октябре заведения начнут полноценную работу.
Учащиеся зарубежных вузов больше не смогут выехать из Украины для продолжения обучения. С 14 сентября высшее военное руководство отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых случаев фальсификации документов.
Таким образом, теперь всем категориям студентов запрещено покидать Украину на период действия военного положения.
Парламент поддержал законопроект о возврате акциза на топливо. С конца сентября начнут действовать такие акцизы: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров. При этом установлены льготы для топлива на нужды Минобороны: 0 евро за 1000 литров.
19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялись похороны Елизаветы II. На церемонию прощания прибыли 2000 гостей - все члены королевской семьи, правители и представители многих стран. За похоронами королевы наблюдали онлайн практически во всем мире. Елизавету II похоронили рядом с супругом, герцогом Эдинбургским - в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.
Минздрав подтвердил третий случай заражения оспой обезьян в стране 22 сентября. Все инфицированные имеют легкие симптомы, за границей не находились и,по предварительным данным, не имели контактов с больными. В Минздраве заявляют, что на данный момент риск распространения заболевания среди большого количества людей остается низким.
18 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег. В следующие дни погода ухудшилась - в Карпатах намело 80 см снежного покрова, температура понизилась до -3, а в четверг, 22 сентября, сошла лавина. Спасатели в Ивано-Франковской области призывают отказаться от выходов в высокогорье в ближайшие дни.