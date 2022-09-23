Обмен пленными, возвращение McDonald’s и мобилизация в РФ: главное за неделю

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В Минобороны России заявили, что собираются отправить на войну в Украину 300 тысяч резервистов. Однако в указе о мобилизации засекречено необходимое количестве призывников. По данным СМИ, их может быть до 1 млн человек.

В российских городах начались акции протестов, было задержано более тысячи человек. При этом многие россияне пытаются выехать за границу, а в некоторых регионах местные власти запретили покидать место жительства.

В реакции на решение Путина зарубежные лидеры сошлись во мнении, что российское вторжение проваливается, а мобилизация является признаком слабости и паники. Военные аналитики считают, что мобилизация в РФ значительно не повлияет на ход войны и не лишит Украину возможности освободить большинство оккупированных территорий до зимы.

Ядерный шантаж Путина

Во время своего обращения 21 сентября глава Кремля пригрозил Западу ядерным оружием при угрозе территориальной целостности РФ и отметил, что "не блефует", говоря об этом.

По мнению Путина, США, Британия и ЕС подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию РФ. Также он заявил, что ядерный потенциал России якобы превосходит вооружение НАТО.

"Референдумы" на оккупированных территориях

На фоне успешного контрнаступления ВСУ главари так называемых "ЛНР", "ДНР" и коллаборанты на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей объявили о проведении "референдума" по вхождению в состав РФ. Российский диктатор Путин выступил в поддержку этого решения.

Голосование запланировали на 23-27 сентября, хотя ранее фигурировала дата 4 ноября.

Мировые лидеры уже заявили, что не признают легитимности такого "голосования". ЕС готовит новый пакет санкций, а в украинском руководстве отмечают, что "референдумы" ничего не изменят - Украина продолжит освобождать свои территории.

Масштабный обмен пленными

21 сентября из российского плена вернулось 215 украинских военных, в их числе 108 "азовцев".

Среди освобожденных воинов - пережившие теракт в Еленовке и известные украинские защитники (Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Евгений Бова, Денис Шлега, Екатерина Полищук и другие). Однако командиры "Азова" некоторое время будут находиться в Турции. Также домой вернулось 10 иностранных граждан, которые воевали за Украину.

Взамен российской стороне передали предателя Украины Виктора Медведчука и еще 55 оккупантов.

Воинский учет для женщин будет добровольным

Нардепы поддержали законопроект о добровольном воинском учете женщин. Второе чтение в ВР пройдет по ускоренной процедуре.

Согласно законопроекту женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, могут быть взяты на военный учет по собственному желанию. В перечень внесено 14 профессий.

Обязательно должны приниматься на учет военнообязанные женщины, имеющие специальность, родственную медицинской деятельности. Отметим, ранее Минобороны отсрочило взятие женщин на учет до 1 октября 2023.

Появились новые данные о потерях ВСУ на фронте

В полномасштабной войне с РФ погибло более 9 тысяч украинских военнослужащих. При этом в Минобороны отметили, что более точные данные назвать пока не могут из-за невозможности установить количество погибших бойцов в Мариуполе.

Президент Зеленский заявил, что Украина ежедневно теряет в боях около 50 воинов. А с начала полномасштабного вторжения России украинских героев погибло в пять раз меньше, чем оккупантов.

Генассамблея ООН

В Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, одной из главных тем которой является ситуация в Украине. Президент Зеленский обратился к участникам сессии онлайн.

Он призвал к созданию специального трибунала для наказания РФ и поддержке механизма компенсации потерь Украине за счет российских активов. Зеленский заявил, что война может завершится только на условиях Украины и представил "формулу мира" из 5 пунктов.

На ГА ООН также выступил президент США Джо Байден. Он обвинил Россию в нарушении хартии ООН, в связи с решением о проведении "референдумов" и мобилизации. Назвал ядерные угрозы Путина грубым нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Предложил расширить Совбез ООН за счет новых постоянных и непостоянных участников.

ЕС выделил 5 млрд евро для Украины

Совет Евросоюза 20 сентября утвердил решение о выделении дополнительной помощи Украине в размере 5 млрд в евро.

Денежные средства будут предоставлены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях. Это второй этап запланированной макрофинансовой помощи ЕС на общую сумму до 9 млрд евро.

В Киеве заработал McDonald's

В столице Украины 20 сентября открылись рестораны McDonald's впервые с начала полномасштабной агрессии РФ. Три заведения фастфуда заработали в левобережной части Киева и пока только на доставку через курьеров Glovo.

Еще 7 ресторанов откроются на доставку в Киеве через неделю, а в октябре заведения начнут полноценную работу.

Студентам запретили выезжать за границу

Учащиеся зарубежных вузов больше не смогут выехать из Украины для продолжения обучения. С 14 сентября высшее военное руководство отменило возможность пересечения украинской границы студентами-мужчинами из-за массовых случаев фальсификации документов.

Таким образом, теперь всем категориям студентов запрещено покидать Украину на период действия военного положения.

Возвращение акциза на топливо

Парламент поддержал законопроект о возврате акциза на топливо. С конца сентября начнут действовать такие акцизы: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров. При этом установлены льготы для топлива на нужды Минобороны: 0 евро за 1000 литров.

Мир простился с королевой Британии

19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоялись похороны Елизаветы II. На церемонию прощания прибыли 2000 гостей - все члены королевской семьи, правители и представители многих стран. За похоронами королевы наблюдали онлайн практически во всем мире. Елизавету II похоронили рядом с супругом, герцогом Эдинбургским - в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.

В Украине зафиксировано три случая оспы обезьян

Минздрав подтвердил третий случай заражения оспой обезьян в стране 22 сентября. Все инфицированные имеют легкие симптомы, за границей не находились и,по предварительным данным, не имели контактов с больными. В Минздраве заявляют, что на данный момент риск распространения заболевания среди большого количества людей остается низким.

Первый снег в Карпатах

18 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый снег. В следующие дни погода ухудшилась - в Карпатах намело 80 см снежного покрова, температура понизилась до -3, а в четверг, 22 сентября, сошла лавина. Спасатели в Ивано-Франковской области призывают отказаться от выходов в высокогорье в ближайшие дни.