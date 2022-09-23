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ЕС может ввести санкции против депутатов РФ и коллаборантов за проведение "референдумов", - СМИ

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Брюссель, Пятница 23 сентября 2022 12:51
ЕС может ввести санкции против депутатов РФ и коллаборантов за проведение "референдумов", - СМИ Фото: ЕС может ввести санкции против депутатов РФ и коллаборантов за проведение "референдумов" (pixabay.com/)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз может ввести санкции против мелких российских чиновников и украинских коллаборантов, которые вовлечены в проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины, а также российских депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

По данным источников издания, санкции будут предусматривать запрет на выдачу виз и замораживание активов.

Кроме того, страны ЕС ищут способы остановить компании, отгружающие российскую нефть, продаваемую по более высокой цене, чем обычная рыночная стоимость.

Они также рассматривают возможность нанесения удара по российским банкам, импорту высокотехнологичных товаров и секторам экономики.

"Но когда дело доходит до физических лиц, "крупной рыбы не остается. У нас уже есть полный набор олигархов и всех, кто работает в политических и оборонных структурах", - сказал один из источников в ЕС.

Между тем, единственный крупный российский банк, который все еще не попал под санкции, - это Газпромбанк, но ЕС необходимо, чтобы он оставался открытым, поскольку он осуществляет платежи за импорт российского газа.

Напомним, ЕС планирует рассмотреть введение нового пакета антироссийских санкций. Ожидается расширение экономических ограничений.

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