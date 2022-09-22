В Карпатах намело до 80 сантиметров снега и сошла лавина (видео)

В Карпатах продолжается непогода. Уже намело до 80 сантиметров снега и зафиксировали схождение лавины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста и страницы ГСЧС в соцсетях.

"По состоянию на 09:20, 22.09.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 метров, снег. Ветер западный 7-8 м/с. Температура воздуха -3°С", - сообщает поисково-спасательный пост.

Между тем, спасатели информируют об ухудшении погодных условий в высокогорье.

"Видимость ограничена, снежные переметы местами до 80 см. Зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах. Воздержитесь от выходов в высокогорье в ближайшие дни", - говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на сегодня, по которому часть Украины покроют мелкие дожди. При этом в некоторых областях снова похолодает.