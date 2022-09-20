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Оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России

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Вторник 20 сентября 2022 14:44
Оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России Фото: Оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках" назначили дату проведения "референдума" о вхождении в состав России. Он должен состояться в период с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме с 23 по 27 сентября", - заявил "глава народного совета "ЛНР" Денис Мирошниченко.

При этом он добавил, что на "референдум" вынесут следующий вопрос: Вы за вхождение "ЛНР" состав России на правах субъекта России?

Кроме того, издание "Медуза" со ссылкой на источники, близких к администрации президента РФ, сообщает, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях оккупанты намерены также провести "референдумы" с 23 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к РФ" так называемых "ЛДНР", а также оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ.

Кроме того, в России недавно предложили провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины 4 ноября.

Добавим, что заявления о "срочном референдуме" начали раздаваться от террористов ОРЛО на фоне контрнаступления украинских военных. В частности, на днях ВСУ взяли под контроль Белогоровку в Луганской области.

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