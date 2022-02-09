Нові послуги "Дії" та підводні тренування від NASA: головне зі світу технологій за 8 лютого

Сьогодні відбувся саміт застосунку "Дія" з нагоди його 2-річчя. NASA продовжує тренування астронавтів до космічної місії "Артеміда", а міністри Франції та Німеччині відреагували на погрозу засновника Meta Марка Цукерберга заблокувати Facebook та Instagram.

Головні новини зі світу технологій за 8 лютого - в матеріалі РБК-Україна .

NASA проводить підводні тренування серед астронавтів

NASA готується до повернення людей на поверхню Місяця. Астронавти вже розпочали свої тренування в надглибокому техаському басейні.

Під час випробувань дайвери вимкнули світло та обвісили басейн чорними шторами, аби імітувати усі випробування через які космонавтам доведеться пройти після висадки на супутник Землі.

Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!



Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole - long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7 — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 2, 2022

"Дія" презентувала нові функції

Під час саміту було представлено низку корисних послуг, а саме:

У Європі відреагували на погрози заблокувати Facebook та Instagram

Під час виступу міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявили про "фантастичне" життя після відмови від користування платформою Facebook.

Ле Мер відзначив, що ЄС не має наміру йти на поступки Цукербергу, а життя в Європі без соціальної мережі стане лише кращим.

Особистості авторів найдорожчої NFT-колекції Bored Apes були розкриті

Журналістка видання BuzzFeed розкрила особистості авторів NFT-проєкту Bored Ape Yacht Club. Однак, це не дуже їм сподобалось.

32-річний письменник Грег Солано й 35-річний Уайлі Аронов звинуватили її у публікації особистих даних без надання дозволу та запустили власний флешмоб.

Наразі особистості інших двох авторів проєкту поки що невідомі.

Акції розробника GTA зросли після анонсу нової частини гри

Нещодавно Rockstar Games офіційно заявила про активну розробку нової частини серії Grand Theft Auto.

Після цієї заяви, акції видавника Take-Two, якій належить розробник - зросли на 7,25%, а капіталізація тим часом досягла 20,19 млрд доларів.

Сьогодні ж ціна паперів становить 175 доларів.