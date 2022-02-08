NASA показало підводні тренування астронавтів

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) продовжує підготовку до майбутньої місії "Артеміда", яка повинна повернути людей на поверхню Місяця. Тренування астронавтів проходять у надглибокому техаському басейні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA .

Глибина "Лабораторії нейтральної плавучості" становить близько 12 метрів, що дозволяє астронавтам тренуватися у середовищі, яке схоже на поверхню супутника Землі.

Під час випробувань дайвери вимкнули світло у басейні та обвісили його чорними шторами, аби мінімізувати відбиття. Астронавти могли користуватися лише потужним підводним ліхтарем.

Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!



Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole - long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7 — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 2, 2022

Чому ж тренування проходять у темряві?

Цього ж разу астронавти досліджуватимуть південний полюс Місяця, який є затемненою областю супутника. Вчені переконані, що у цій області може бути розташований водяний лід.