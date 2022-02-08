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NASA показало підводні тренування астронавтів

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Вівторок 08 лютого 2022 10:31
NASA показало підводні тренування астронавтів Фото: NASA показало підводні тренування астронавтів (twitter.com/NASA_SLS)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) продовжує підготовку до майбутньої місії "Артеміда", яка повинна повернути людей на поверхню Місяця. Тренування астронавтів проходять у надглибокому техаському басейні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Глибина "Лабораторії нейтральної плавучості" становить близько 12 метрів, що дозволяє астронавтам тренуватися у середовищі, яке схоже на поверхню супутника Землі.

Під час випробувань дайвери вимкнули світло у басейні та обвісили його чорними шторами, аби мінімізувати відбиття. Астронавти могли користуватися лише потужним підводним ліхтарем.

Чому ж тренування проходять у темряві?

Цього ж разу астронавти досліджуватимуть південний полюс Місяця, який є затемненою областю супутника. Вчені переконані, що у цій області може бути розташований водяний лід.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA перенесло початок місії "Артеміда".

Згідно з космічною програмою України, наша країна планує взяти участь в реалізації проєкту щодо відправлення людей на Місяць.

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