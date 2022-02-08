NASA показало підводні тренування астронавтів
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) продовжує підготовку до майбутньої місії "Артеміда", яка повинна повернути людей на поверхню Місяця. Тренування астронавтів проходять у надглибокому техаському басейні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
Глибина "Лабораторії нейтральної плавучості" становить близько 12 метрів, що дозволяє астронавтам тренуватися у середовищі, яке схоже на поверхню супутника Землі.
Під час випробувань дайвери вимкнули світло у басейні та обвісили його чорними шторами, аби мінімізувати відбиття. Астронавти могли користуватися лише потужним підводним ліхтарем.
Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!— NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 2, 2022
Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole - long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7
Чому ж тренування проходять у темряві?
Цього ж разу астронавти досліджуватимуть південний полюс Місяця, який є затемненою областю супутника. Вчені переконані, що у цій області може бути розташований водяний лід.
As we prepare to send astronauts to the Moon’s South Pole with the #Artemis missions, divers at the Neutral Buoyancy Laboratory in Houston are setting the stage for future moonwalk training by simulating lunar lighting conditions. MORE >> https://t.co/G6kzRjg0Bl pic.twitter.com/sFTVJzwqa8— NASA_SLS (@NASA_SLS) February 4, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA перенесло початок місії "Артеміда".
Згідно з космічною програмою України, наша країна планує взяти участь в реалізації проєкту щодо відправлення людей на Місяць.