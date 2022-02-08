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Розкрито особистості авторів найдорожчої NFT-колекції Bored Apes

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Вівторок 08 лютого 2022 15:29
Розкрито особистості авторів найдорожчої NFT-колекції Bored Apes Фото: розкрито особистості авторів найдорожчої NFT-колекції Bored Apes (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Розкрито особистості двох творців найдорожчої NFT-колекції Bored Apes. Журналістів звинуватили у публікації особистих даних без дозволу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BuzzFeed.

Виявилося, що авторами однієї з найпопулярніших колекцій NFT були 32-річний письменник Грег Солано й 35-річний Уайлі Аронов.

Під час розслідування, журналіст видання Кеті Нотопулос виявила їх імена у відкритих записах компанії Yuga Labs, яка стоїть за створенням Bored Ape Yacht Club. Також правдивість інформації підтвердила й генеральний директор Ніколь Муніс.

Однак, після публікації матеріалу, Солано й Аронов розпочали флешмоб у якому звинуватили журналістів у "доксінгу" - публікації особистих даних без надання дозволу. Також автори NFT-колекції оприлюднили власні фотографії разом з їх "аватарами" для метавсесвіту. Їх підтримали й інші учасники проєкту.

Що ж таке Bored Ape Yacht Club?

Це популярна NFT-колекція. Сьогоднішні ціни на токени перевищують 300 тисяч доларів, а серед власників "аватарів" відзначаються Емінем, Періс Хілтон та Шакіл О’Ніл.

Наразі невідомими залишаються ще двоє інших авторів проєкту.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що таке технологія NFT й чому вона стала настільки популярною.

Зокрема, нещодавно репер Каньє Уест розповів, чи планує створювати NFT-токени зі своєю музикою та іншими продуктами.

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