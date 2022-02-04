Нова GTA знаходиться на активній стадії розробки
Американська компанія Rockstar Games офіційно заявила про активну розробку нової частини серії Grand Theft Auto. Дата релізу й надалі невідома.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rockstar Games.
"З кожним новим проєктом, до якого ми приступаємо, наша мета завжди полягає в тому, щоб значно просунутися далі за те, що ми робили раніше, і ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом", - відзначає пресслужба.
Тим часом Rockstar Games готуються ще й до релізу Grand Theft Auto V та Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 та Xbox Series XS. Оновлені версії гри вийдуть вже 15 березня.
Чого ж очікувати:
- покращення роздільної здатності до 4К;
- 60 кадрів на секунду;
- покращення текстур та дальності промальовування;
- HDR;
- трасування променів;
- прискорене завантаження;
- тактильну віддачі на джойстиках PS5.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск назвав найулюбленішу свою гру. Йому запропонували розробити кастомізовану версію Cybertruck.