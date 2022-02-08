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В Україні запустили "Дія.City". Revolut стала його першим резидентом

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Вівторок 08 лютого 2022 13:35
В Україні запустили "Дія.City". Revolut стала його першим резидентом Фото: в Україні запустили Дія.City, а Revolut стала його першим резидентом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні в Україні почав діяти правовий режим "Дія.City", який повинен вплинути на розвиток IT-галузей. Компанія Revolut вже стала його першим резидентом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-презентацію нових послуг застосунку "Дія".

"Дія.City" - це один із кращих податкових і правових режимів на планеті. На планеті, де говорять мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в країну продуктових компаній та стартапів", - заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, завдяки правовому режиму частка IT у ВВП України зросте з 4% до 10%, а доходи галузі - до 16,5 млрд доларів.

"Це дозволить Україні стати найбільшим ІТ-хабом Європи", - додав Зеленський.

Тим часом фінансова технологічна компанія Revolut вже стала першим резидентом "Дія.City". Вона представлена в 36 різних країнах і є найдорожчим стартапом у Британії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Дії" з'явилась нова послуга опитування, яка допоможе уряду та команді застосунку почути думку громадян.

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