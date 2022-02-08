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Демократія в "Дії": у застосунку з'явилась послуга опитування серед громадян

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Вівторок 08 лютого 2022 11:44
Демократія в "Дії": у застосунку з'явилась послуга опитування серед громадян Фото: послуга опитування з'явиться в застосунку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський заявив про нову послугу у застосунку "Дія". Завдяки їй кожен українець зможе впливати на рішення уряду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-презентацію нових послуг застосунку "Дія".

"Щойно Володимир Зеленський на Diia Summit презентував опитування в "Дії" - проєкт електронної демократії. Відсьогодні в "Дії" кожен українець зможе впливати на рішення уряду!", - пише пресслужба застосунку.

За словами Зеленського, нова послуга стане важливим сервісом у розвитку е-демократії.

Результати опитування допоможуть владі дізнатися думку громадян України, а команді "Дії" - розробляти нові корисні функції для застосунку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні розпочався саміт з нагоди 2-річчя "Дії".

Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про можливість згенерувати довідку про несудимість прямісінько у застосунку.

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