Демократія в "Дії": у застосунку з'явилась послуга опитування серед громадян
Президент України Володимир Зеленський заявив про нову послугу у застосунку "Дія". Завдяки їй кожен українець зможе впливати на рішення уряду.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на онлайн-презентацію нових послуг застосунку "Дія".
"Щойно Володимир Зеленський на Diia Summit презентував опитування в "Дії" - проєкт електронної демократії. Відсьогодні в "Дії" кожен українець зможе впливати на рішення уряду!", - пише пресслужба застосунку.
За словами Зеленського, нова послуга стане важливим сервісом у розвитку е-демократії.
Результати опитування допоможуть владі дізнатися думку громадян України, а команді "Дії" - розробляти нові корисні функції для застосунку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні розпочався саміт з нагоди 2-річчя "Дії".
Також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про можливість згенерувати довідку про несудимість прямісінько у застосунку.