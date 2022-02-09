Новые услуги "Дія" и подводные тренировки от NASA: главное из мира технологий за 8 февраля

Сегодня состоялся саммит приложения "Дія" по случаю его 2-летия. NASA продолжает тренировки астронавтов к космической миссии "Артемида", а министры Франции и Германии отреагировали на угрозу основателя Meta Марка Цукерберга заблокировать Facebook и Instagram.

Главные новости из мира технологий за 8 февраля - в материале РБК-Украина .

NASA проводит подводные тренировки среди астронавтов

NASA готовится к возвращению людей на поверхность Луны. Астронавты уже начали свои тренировки в сверхглубоком техасском бассейне.

Во время испытаний дайверы выключили свет и обвесили бассейн черными шторами, чтобы имитировать все испытания через которые космонавтам придется пройти после высадки на спутник Земли.

Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!



Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole - long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7 — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 2, 2022

"Дія" презентовало новые функции

Во время саммита было представлено ряд полезных услуг, а именно:

В Европе отреагировали на угрозы заблокировать Facebook и Instagram

Во время выступления министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявили о "фантастической" жизнь после отказа от пользования платформой Facebook.

Ле Мэр отметил, что ЕС не намерен идти на уступки Цукербергу, а жизнь в Европе без социальной сети станет только лучше.

Личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes были раскрыты

Журналистка издания BuzzFeed раскрыла личности авторов NFT-проекта Bored Ape Yacht Club. Однако, это не очень им понравилось.

32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов обвинили ее в публикации личных данных без предоставления разрешения и запустили собственный флешмоб.

Сейчас личности других двух авторов проекта пока неизвестны.

Акции разработчика GTA выросли после анонса новой части игры

Недавно Rockstar Games официально заявила об активной разработке новой части серии Grand Theft Auto.

После этого заявления акции издателя Take-Two, которой принадлежит разработчик - выросли на 7,25%, а капитализация тем временем достигла 20,19 млрд долларов.

Сегодня же цена бумаг составляет 175 долларов.