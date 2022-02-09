ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Новые услуги "Дія" и подводные тренировки от NASA: главное из мира технологий за 8 февраля

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 07:00
Новые услуги "Дія" и подводные тренировки от NASA: главное из мира технологий за 8 февраля Фото: главное из мира технологий за 8 февраля (twitter.com/NASAArtemis)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся саммит приложения "Дія" по случаю его 2-летия. NASA продолжает тренировки астронавтов к космической миссии "Артемида", а министры Франции и Германии отреагировали на угрозу основателя Meta Марка Цукерберга заблокировать Facebook и Instagram.

Главные новости из мира технологий за 8 февраля - в материале РБК-Украина.

NASA проводит подводные тренировки среди астронавтов

NASA готовится к возвращению людей на поверхность Луны. Астронавты уже начали свои тренировки в сверхглубоком техасском бассейне.

Во время испытаний дайверы выключили свет и обвесили бассейн черными шторами, чтобы имитировать все испытания через которые космонавтам придется пройти после высадки на спутник Земли.

"Дія" презентовало новые функции

Во время саммита было представлено ряд полезных услуг, а именно:

В Европе отреагировали на угрозы заблокировать Facebook и Instagram

Во время выступления министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявили о "фантастической" жизнь после отказа от пользования платформой Facebook.

Ле Мэр отметил, что ЕС не намерен идти на уступки Цукербергу, а жизнь в Европе без социальной сети станет только лучше.

Личности авторов самой дорогой NFT-коллекции Bored Apes были раскрыты

Журналистка издания BuzzFeed раскрыла личности авторов NFT-проекта Bored Ape Yacht Club. Однако, это не очень им понравилось.

32-летний писатель Грег Солано и 35-летний Уайли Аронов обвинили ее в публикации личных данных без предоставления разрешения и запустили собственный флешмоб.

Сейчас личности других двух авторов проекта пока неизвестны.

Акции разработчика GTA выросли после анонса новой части игры

Недавно Rockstar Games официально заявила об активной разработке новой части серии Grand Theft Auto.

После этого заявления акции издателя Take-Two, которой принадлежит разработчик - выросли на 7,25%, а капитализация тем временем достигла 20,19 млрд долларов.

Сегодня же цена бумаг составляет 175 долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Дия
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка