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"Дія" отримає корисну функцію для водіїв: що відомо

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П'ятниця 04 лютого 2022 11:36
"Дія" отримає корисну функцію для водіїв: що відомо Фото: "Дія" отримає корисну функцію для водіїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Дія" незабаром може отримати нову корисну функцію для усіх водіїв. Вона дозволятиме ділитися техпаспортом серед інших людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Послугу "шерингу" техпаспорту у додатку "Дія" запустять під час саміту застосунку, який відбудеться вже 8 лютого.

"Наприклад, ви зможете кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною", - відзначив Федоров.

Наразі послуга перебуває у бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, аби зробити її зручнішою. Для того, щоб взяти участь у тестуванні - необхідно зареєструватися за посиланням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про презентацію нових послуг "Дії".

Також видання розповідало й про те, що до застосунку додадуть можливість розмитнення автомобілів.

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