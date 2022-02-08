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Акції розробника GTA зросли після анонсу нової частини серії

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Вівторок 08 лютого 2022 13:16
Акції розробника GTA зросли після анонсу нової частини серії Фото: акції розробників GTA зросли після анонсу нової частини серії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Акції видавника Take-Two, якій належить розробник Rockstar Games, зросли на 7%. Це сталося після анонсу нової частини гри GTA.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Станом на сьогодні ринкова капіталізація Take-Two досягла 20,19 млрд доларів.

Декілька днів тому, акції компанії зросли на 7,25%. Усе через анонс нової GTA від виробника ігор Rockstar Games. Наразі ціна паперів становить $175 доларів.

"З кожним новим проєктом, за який ми беремося, наша мета - вийти за межі того, що ми випускали раніше. І тепер ми раді повідомити, що наступна частина серії Grand Theft Auto вже перебуває в розробці! Ми з нетерпінням чекаємо на момент, коли ми будемо готові і зможемо розповісти вам більше", - пише Rockstar Games.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Rockstar Games офіційно заявила про активну розробку нової частини серії Grand Theft Auto.

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