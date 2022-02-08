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В "Дії" від сьогодні можна згенерувати довідку про несудимість

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Вівторок 08 лютого 2022 09:17
В "Дії" від сьогодні можна згенерувати довідку про несудимість Фото: в "Дії" від сьогодні можна згенерувати довідку про несудимість (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

До "Дії" додали нову й корисну функцію. Вже через декілька годин кожен матиме змогу згенерувати довідку про несудимість прямісінько у застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії" в Telegram.

"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників", - пише пресслужба.

Послуга стане доступною вже через декілька годин.

Подробиці обіцяють розкрити під час сьогоднішнього саміту з нагоди 2-річчя "Дії".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до "Дії" додадуть функцію розмитнення автомобілів.

Також видання розповідало й про те, як отримати сертифікат про вакцинацію після щеплення бустером.

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