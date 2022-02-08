В "Дії" від сьогодні можна згенерувати довідку про несудимість

До "Дії" додали нову й корисну функцію. Вже через декілька годин кожен матиме змогу згенерувати довідку про несудимість прямісінько у застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії" в Telegram.

"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників", - пише пресслужба.



Послуга стане доступною вже через декілька годин.

Подробиці обіцяють розкрити під час сьогоднішнього саміту з нагоди 2-річчя "Дії".