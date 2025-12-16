Шмыгаль подвел итоги нового "Рамштайна": 15 стран усилят оборону Украины
Украина продолжит получать военную помощь от союзников в 2026 году. 15 стран взяли конкретные обязательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.
Глава Минобороны напомнил, что в 2025 году партнеры обязались направить почти 5 млрд долларов на украинское оборонное производство и еще около 5 млрд долларов - на покупку американского оружия для Украины. Эти показатели стали рекордными и в 2026 году необходимо поддерживать такую динамику.
"Сегодня в рамках заседания формата "Рамштайн" мы получили важные обязательства от партнеров по долгосрочной поддержке Украины", - отметил он.
По словам Шмыгаля, Украина получит следующую помощь:
Германия
Предоставит 11,5 млрд евро в 2026 году на поддержку обороны Украины. Основной фокус - противовоздушная оборона, беспилотники и артиллерийские боеприпасы. Украине уже переданы новые системы Patriot и IRIS‑T.
Великобритания
600 млн фунтов в 2025 году направила на усиление возможностей ПВО Украины за счет замороженных российских активов, средств партнеров и национального бюджета.
Канада
Предоставит дополнительные 30 млн канадских долларов на украинские дроны, а также ракеты AIM‑9, электрооптические сенсоры и другую военную помощь.
Нидерланды
Выделят 700 млн евро на беспилотники, из которых 400 млн евро - на продукцию украинского производства.
Черногория
Готовит вклад в программу PURL и фонд NSATU для поддержки Украины.
Дания
Сделает новый вклад в PURL с акцентом на авиационные возможности Украины, а также передаст 29‑й пакет поддержки на 250 млн евро, который включает дроны, средства ПВО и помощь украинской авиации.
Эстония
Продолжит поддержку Украины на уровне не менее 0,25% ВВП (142 млн евро), а также внесет 9 млн евро в IT‑коалицию.
Латвия
Сохранит объем помощи на уровне не менее 0,25% ВВП (110 млн евро), сосредоточив поддержку на беспилотниках, средствах РЭБ и программе PURL.
Литва
Направит более 220 млн евро в 2026 году на военную поддержку Украины - не менее 0,25% ВВП, включая взносы в PURL, программу Patriot для Украины, "чешскую инициативу" и коалицию по разминированию.
Люксембург
Выделит 100 млн евро в 2026 году на поддержку Украины и осуществит второй взнос в размере 15 млн евро в программу PURL.
Новая Зеландия
Предоставит 15 млн долларов на программу PURL.
Норвегия
Планирует около 7 млрд долларов общей военной помощи Украине в 2026 году, включая взносы на поддержку американских систем ПВО и "чешскую инициативу".
Польша
Обеспечит поставки 155‑мм артиллерийских снарядов и реализацию совместных с Украиной проектов в рамках инициативы SAFE.
Португалия
Сделает вклад в "чешскую инициативу", а также выделит 10 млн евро на беспилотники.
Чехия
В рамках "чешской инициативы" уже профинансировала на 2026 год поставку 760 тысяч артиллерийских снарядов.
Patriot от Германии
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что Германия передала украинским защитникам еще две системы Patriot, поставки которых были анонсированы еще в августе.
Также, по его словам, Украина получила уже девятую систему IRIS-T от Германии.