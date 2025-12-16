ua en ru
Энергетика

Света станет больше: часть потребителей переведут на общие графики

Украина, Вторник 16 декабря 2025 18:08
Света станет больше: часть потребителей переведут на общие графики Фото: Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Наталья Кава

В Украине по результатам пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram по итогам совещания с руководителями областных военно-гражданских администраций.

По ее словам, это позволит сократить продолжительность графиков отключения электроэнергии для населения и промышленности. Пересмотр состоялся в рамках выполнения решения правительства по актуализации фактических списков объектов критической инфраструктуры.

Из перечней изъяли две категории потребителей: объекты с мощностью менее 100 кВт, а также те, к которым были подключены другие потребители, которые должны подпадать под общие ограничения для обеспечения справедливого распределения электроэнергии.

Потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критически важными, будут переведены на графики почасовых отключений в общем порядке.

Свириденко отметила, что пересмотр никоим образом не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Контроль за выполнением принятых решений на местах поручено Министерству энергетики совместно с Госэнергонадзором.

Ситуация с энергетикой

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что правительство ищет возможности сократить масштабы энергетических ограничений. По информации РБК-Украина, уменьшить продолжительность отключений планировали путем пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, которые имеют приоритетную защиту от ограничений.

В то же время в ночь на 13 декабря Россия осуществила ракетно-дронную атаку по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах Украины. По данным Минэнерго, под ударами оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

РБК-Украина ранее со ссылкой на ДТЭК объясняло разницу между блэкаутом и экстренными отключениями: последние являются контролируемой мерой и не означают полного коллапса энергосистемы, тогда как блэкаут предполагает ее полный распад и длительное восстановление.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко отметил, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях, которые регулярно подвергаются ударам по энергетической инфраструктуре.

По информации "Укрэнерго", подконтрольная Украине часть Донецкой области после российских атак находится в состоянии полного блэкаута.

