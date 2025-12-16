В МИД Молдовы предупредили граждан о риске мобилизации в армию РФ

Министерство иностранных дел Молдовы предупредило своих граждан, находящихся в России о новом законодательстве. Оно может обязать иностранцев подписать контракт в российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание Point .

Как отмечается, что российский диктатор Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому некоторые категории иностранцев, которые подают заявления на получение вида на жительство или получение гражданства РФ, могут обязать подписать контракт на военную службу.

Или же от них могут требовать справку, подтверждающую непригодность к службе в армии.

В Молдове отмечают: несмотря на заявления Москвы о "специальных условиях" указа, их характер применения непонятен.

Поэтому МИД рекомендует: быть предельно осторожными и не подписывать никаких документов военного характера без юридической консультации.

А в случае давления - немедленно обращаться за консульской помощью.