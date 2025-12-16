ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Работу над законом о выборах "во время войны" возглавит Корниенко, - источник

Украина, Вторник 16 декабря 2025 11:13
UA EN RU
Работу над законом о выборах "во время войны" возглавит Корниенко, - источник Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Кава

Для разработки законопроекта о возможности проведения выборов в условиях военного положения при профильном комитете ВР будет создана рабочая группа. Решение было принято депутатами на Согласительном совете.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, возглавит рабочую группу первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Также к ее работе будут привлечены представители общественных организаций.

Выборы в Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина, по его словам, якобы потеряла статус демократии из-за длительного отсутствия выборов. Он утверждал, что тема войны используется как повод не проводить голосование.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул свою готовность участвовать в выборах. По его словам, он обратился к США с просьбой обеспечить безопасность избирательного процесса, что позволило бы провести выборы в течение 60-90 дней.

Кроме того, Зеленский сообщил, что ожидает предложений от народных депутатов относительно законодательных изменений, которые позволили бы организовать выборы в условиях военного положения.

Президент подчеркнул, что поддерживает проведение выборов, чтобы не оставлять пространства для манипуляций.

Вопрос проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Украине в условиях военного положения пока имеет чисто теоретический характер. Ключевой проблемой остается отсутствие возможности обеспечить безопасность граждан из-за постоянных обстрелов по всей территории страны.

Напомним, очередные местные выборы должны были состояться 26 октября, однако из-за действия военного положения их проведение было невозможно.

Ранее Зеленский подчеркивал, что технически государство готово к организации выборов, однако они могут состояться только после полного прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа Александр Корниенко Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море